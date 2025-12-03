российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025, 17:23 мск

Ночью на Земле начнется первая зимняя магнитная буря

В ночь на 4 декабря на Земле ожидается первая зимняя магнитная буря. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, причиной является сочетание сразу нескольких факторов, в том числе, последствий мощной вспышки, которая была зафиксирована 1 декабря.

«Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день», – уточнили ученые.

Согласно прогнозным данным, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2, но могут оказаться продолжительными с высокой вероятностью образования полярных сияний.

Не исключено, что полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет только на выходных.

Москва, Анастасия Смирнова

