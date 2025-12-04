российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 декабря 2025

В Москве к 2050 году потеплеет на 2-3 градуса – Гидрометцентр

Температура воздуха в Москве к середине столетия повысится на 2-3 градуса. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

По его словам, климат будет меняться, а температура повышаться «в зависимости от того, как будут осуществляться решения о приближении к углеродному балансу».

Как отметил метеоролог, в южных регионах страны отмечается тренд на дальнейшее повышение температуры и засушливости. Согласно прогнозам, к 2050 году скорость повышения температуры вырастет еще больше. В северных регионах, по оценке специалиста, будет фиксироваться повышение количества температурных колебаний.

«Эти прогнозы очень важны, потому что они дают ключ к тому, что нужно делать, каким образом противодействовать негативным последствиям потепления климата: обводнение тех регионов, где наблюдается засушливость», – указал Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал погодную аномалию в московском регионе в начале декабря. Температура будет превышать климатическую норму на пять градусов.

