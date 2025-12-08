На Солнце произошло еще пять сильных вспышек

На Солнце зафиксировано пять сильных вспышек, параметры одной из них соответствуют самому высокому уровню Х. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.
Наиболее мощная вспышка класса Х1.1/2B была зарегистрирована в 08:01 по московскому времени и продлилась 15 минут, сопровождаясь нарушением КВ-радиосвязи.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что сегодня в полночь на Земле начнется сильная магнитная буря после сильных вспышек на Солнце, которые были зафиксированы в конце прошлой недели.
Москва, Анастасия Смирнова
