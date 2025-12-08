российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 20:14 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

На Солнце произошло еще пять сильных вспышек

Архив. Фото: сайт NASA

На Солнце зафиксировано пять сильных вспышек, параметры одной из них соответствуют самому высокому уровню Х. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

Наиболее мощная вспышка класса Х1.1/2B была зарегистрирована в 08:01 по московскому времени и продлилась 15 минут, сопровождаясь нарушением КВ-радиосвязи.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что сегодня в полночь на Земле начнется сильная магнитная буря после сильных вспышек на Солнце, которые были зафиксированы в конце прошлой недели.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия,