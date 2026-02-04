На Солнце произошла еще одна мощная вспышка

Сегодня на Солнце произошла новая мощная вспышка высшего класса X4.2. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, взрыв на светиле, который стал третьим по силе за 2025-2026 годы, зафиксирован напротив Земли в 15:13 мск.

«Взрыв в случае подтверждения выброса плазмы в космос из его эпицентра может при таком расположении и мощности привести к исключительно сильному удару по планете, но на данный момент признаков ухода вещества в межпланетное пространство не обнаруживается», – уточняется в телеграм-канале Лаборатории.

Ученые также пояснили, что на данный момент зарегистрирован очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва – событие пока продолжается, возможны повторные всплески.

Накануне в Лаборатории предупреждали, что до середины пятницы, 6 февраля, активный центр на Солнце, где в последние дни фиксируются мощные вспышки, будет находиться в зоне прямых плазменных ударов по Земле. Накануне была зафиксирована первая вспышка X1.5. Пик был достигнут в 17:08 мск.

