Сильная магнитная буря накроет Землю 19 марта

Сильная магнитная буря начнется ранним утром в четверг, 19 марта, прогнозируют в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ожидается, что она продлится примерно десять часов.
Напомним, накануне на Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8. Взрыв сопровождался выбросом плазмы в сторону Земли.
«С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15:00 мск), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта, в диапазоне от 4 до 6 утра», – предупредили ученые.
Согласно прогнозу, сила магнитной бури в пике составит от G2 до G3 (сильный уровень).
«Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3% (исходная вспышка M2.8 все же была недостаточно мощной, чтобы штурмовать такие высоты). Сама буря предполагается относительно короткой – порядка 10 часов», – сообщили специалисты.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»