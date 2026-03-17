Сильная магнитная буря накроет Землю 19 марта

Сильная магнитная буря начнется ранним утром в четверг, 19 марта, прогнозируют в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ожидается, что она продлится примерно десять часов.

Напомним, накануне на Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8. Взрыв сопровождался выбросом плазмы в сторону Земли.

«С учетом времени формирования вчерашней вспышки (примерно 15:00 мск), приход вещества к планете ожидается в четверг, 19 марта, в диапазоне от 4 до 6 утра», – предупредили ученые.

Согласно прогнозу, сила магнитной бури в пике составит от G2 до G3 (сильный уровень).

«Вероятность более высокого значения G4 составляет всего лишь 1-3% (исходная вспышка M2.8 все же была недостаточно мощной, чтобы штурмовать такие высоты). Сама буря предполагается относительно короткой – порядка 10 часов», – сообщили специалисты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube