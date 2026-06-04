Мощная магнитная буря обрушится на Землю вечером 4 июня

Сильная магнитная буря накроет Землю этим вечером. С таким прогнозом выступили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», – говорится в сообщении лаборатории.

Геомагнитный шторм будет иметь непрерывный характер, поскольку, согласно расчетам, более поздние выбросы солнечного вещества по пути к нашей планете должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 млн километров.

Ученые отметили, что магнитные бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В 2026 году подобная буря уже обрушивалась на Землю 21 марта. Ожидающаяся буря может стать второй или третьей по силе в этом году.

Астрономы напомнили, что с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. При этом магнитная буря высшего пятого уровня последний раз фиксировалась два года назад, в мае 2024. Она стала самой сильной за 20 лет.

Ученые назвали высокой вероятность полярных сияний при новой мощной буре, однако увидеть их из северного полушария Земли с наступлением лета не удастся. Запечатлеть это природное явление смогут в южном полушарии – Австралии, Южной Америки и в антарктических полярных станциях.

Ранее ученые ИКИ РАН сообщили о черном взрыве на Солнце, который произошел утром 3 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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