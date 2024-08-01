В Севастополе чиновника подозревают в торговле данными о земельных участках для льготников

В Севастополе задержали чиновника, который продавал знакомому охраняемые сведения о невостребованных земельных участках, предназначенных для льготной категории граждан. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Специалист департамента, имеющий доступ к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, копировал для своего знакомого охраняемую законом компьютерную информацию», – говорится в сообщении.

Преступную схему выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Чиновник получал денежное вознаграждение за информацию, которую его знакомый мог в дальнейшем использовать, чтобы выступить в качестве третьего лица для переуступки участков.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства должностного лица изъяты денежные средства в сумме более миллиона рублей, полученные им за осуществление незаконных действий, а также доверенности на представление интересов льготных категорий граждан», – уточнили в УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации лицом, с использование своего служебного положения». Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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