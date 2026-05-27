30 домов и 45 машин повреждены в Севастополе после ночного обстрела ВСУ

В Севастополе после ночной атаки ВСУ повреждены 30 многоквартирных и частных домов, 45 автомобилей и магазин музыкальных инструментов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

«По информации к этому часу: зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города», – написал он в «Максе». Осколками посечены 45 автомобилей, выбиты стекла в магазине музыкальных инструментов, уточнил Развозжаев.

По его словам, муниципальные комиссии начали подомовой обход и работу с людьми, чьи дома, квартиры или автомобили пострадали в результате атаки ВСУ.

Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на Ластовой площади: поврежден фасад, в квартирах выбиты окна, повреждены рамы и балконы.

Губернатор призвал жителям города, у кого в результате атаки повреждены квартира, частный дом или автомобиль, обращаться в муниципальные комиссии. «Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, мы, разумеется, окажем помощь», – заверил он.

В ночь на среду, 27 мая, ВСУ совершили комбинированную атаку на Севастополь, применив беспилотники и ракеты Storm Shadow. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка, в результате чего загорелась крыша. Пожар уже потушили, его площадь составила 500 кв. м, уточнили в МЧС Севастополя. В результате удара ВСУ по городу пострадали пожилой мужчина и женщина.

Севастополь, Наталья Петрова

