«Общество не простит»: у сына главы затопленного Орска нашли квартиру в Дубае

Глава пострадавшего от небывалого паводка Орска Василий Козупица отреагировал на сообщения ФБК* о том, что у его сына есть недвижимость в ОАЭ. По мнению чиновника, его семья ни в чем не виновата. Однако политтехнолог Илья Ананьев считает, что мэр своими объяснениями только усугубил ситуацию.

Накануне команда Алексея Навального** распространила информацию о том, что сын главы Орска проживает в ОАЭ и недавно купил себе квартиру в Дубаи.

Комментируя ситуацию телеграм-каналу Урал56.ру, Козупица-старший заявил: «Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием по специальности «инженер-геолог». Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал».

По мнению Ильи Ананьева, чиновник совершил ошибку. «Сказать, что Василий Козупица сделал все правильно… Наверное, в его лице любой отец сказал бы такие же слова справедливости в отношении своего сына, если бы не одно но – затопленный Орск и горе тысяч людей. Нужны ли сегодня людям оправдания и истории лифтов успеха детей чиновников, при таком масштабе горя?

Конечно, мэр Орска хотел бы, чтобы орчане поняли его, но не уверен, что его исповедь достигла цели. Наоборот, только разозлила. Не знаю, кто был сценаристом этого монолога. Периодически такие поручения с реакцией на выпады оппозиции приходят провинившимся региональным чиновникам от внутреннего блока Кремля. Они считают, что такое раздевание догола личной жизни регионалов является искуплением перед обществом, наивно полагая, что оно простит успешного чиновника. Не простит. А только раззадорит бунт и ненависть к системе», – отмечает Ананьев. Мэру надо было сконцентрироваться на помощи жителям Орска, а не рассказывать истории успеха членов своей семьи, считает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», вода продолжает отступать из затопленного Орска. За прошлые сутки вода ушла из 1230 жилых домов и приусадебных участков. Остаются подтопленными 3753 дома и участка. Эвакуировано 2557 человек, в том числе 801 ребенок.

*ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**Алексей Навальный признан в России террористом и экстремистом

Орск, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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