Оскорбления, кражи, красивая жизнь. Как дети уральских политиков подставляют своих отцов

Пермский вице-премьер Алексей Демкин покидает свой пост после того, как его сын Илья выложил в сеть видео, в котором, отдыхая на Бали, объясняет, что возвращаться в Пермь ему не хочется. История вызвала большой резонанс – куда более громкий, чем информация о том, что дети мэра затопленного Орска Василия Козупицы живут в Дубае, где, по словам чиновника, «тоже не мед и очень тяжелый климат» (слова оказались пророческими, через пару дней в Дубае выпала годовая норма осадков и курорт затопило). Однако в истории современной уральской политики были и более серьезные проколы детей випов, за которые родители не несли никакой ответственности. Вспоминаем причуды золотой молодежи в специальном материале «Нового Дня».

В неловкую ситуацию своего отца поставила Анастасия Володина, которая любила показывать свои автомобили в соцсетях. Дочка спикера городской думы Екатеринбурга в 2018 году активно выставляла снимки с Porsche, Infinity и другими, не забывая уточнить, что это ее автомобили. Также в соцсетях обнаружились снимки Володиной с огнестрельным оружием в руках – девушка направляла пистолет в камеру, сидя за рулем иномарки. На любительницу похвастаться в соцсетях дорогими машинами обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, заявившая, что соцсети – проклятие для «чиновников-воров», чьим детям хочется похвастаться красивой жизнью.

Впрочем, никаких санкций в отношении Игоря Володина не последовало. Он заявил, что ситуация – часть инфоатаки на него. «Моей дочери 31 год, она замужем и способна принимать самостоятельные решения и отвечать за свои поступки. Поэтому считаю, что в данном случае никакой моей реакции не требуется», – объяснил депутат.

Казалось, что после заявления депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера о том, что россиянам нужно меньше питаться (чтобы не тратить так много денег на еду), больших репутационных потерь понести нельзя, но ситуацию поправил его сын Никита. Он попался на краже колес с припаркованных на улице автомобилей. Сына народного избранника с подельником задержали сотрудники местного ЧОПа и передали полицейским, а те возбудили дело за кражу. Правда, уголовного наказания так и не последовало, Гаффнер-младший отделался двумя сутками в ИВС. А старший лишь спустя месяц прокомментировал поведение сына.

«Я слишком рано начал ему доверять. Решил, что он взрослый парень. Сам поступил на физтех, хорошо учится, играет в футбол. А психологически он, как выяснилось, еще ребенок», – посетовал депутат, подчеркнув, что его сын уже достаточно наказан, очутившись в изоляторе с преступниками.

Илья Гаффнер после этой истории не сдал мандат и не отказался от поста главы комитета ЗССО по аграрной политике.

Сын единоросса из Асбеста Егор Александрин, баллотировавшийся в местную думу, тоже чуть не подставил папу, угодив в скандал в 2022 году. Он назвал «грязью» волонтеров, которые приехали снимать состояние дороги – на нее пожаловались местные жители. Видео с участием депутата тогда дошло до губернатора, который потребовал извинений и сказал, что «ему было бы стыдно за такое поведение сына».

Впрочем, извинений не последовало. Как и санкций к отцу оскандалившегося юноши. «Ролик достаточно обрезанный, где мой сын в неприглядном свете выставлен. Но я хочу сказать, что в рамках проведения агитационной работы, какие бы ни совершались провокации, кандидат в депутаты должен быть сдержан, и слова, которые говорил Егор, говорить не следовало», – прокомментировал Александрин-старший.

Он объявил, что сын снимает кандидатуру с выборов. На этом история закончилась.

Наконец, самый громкий скандал случился с дочерью депутата городской думы Кушвы Мариной Камбаратовой в 2016 году. Тогда она за рулем Mercedes и мужчина за рулем другого автомобиля не разъехались на дороге – девушка выезжала со двора, а ее оппонент заезжал, и дочь депутата отказалась уступить дорогу другому участнику движения.

Разъярившись, что не смогла проехать так быстро, как ей того хотелось, она сначала пообещала своему оппоненту, что вызовет охрану, «которая сожгет его ведро», затем вышла из машины и начала пинать чужой автомобиль, продолжая ругаться и называя мужчину «дебилом» и «больным». Водитель пытался остановить женскую истерику, но спустя семь минут сдал назад.

Отец Марины Камбаратовой, депутат Кушвинской городской думы и ветеран МВД Александр дочь тогда поддержал.

«Раньше таких называли обиженка или ябеда. Он сочувствия добивается тем, что выложил запись? Если он мужик, должен был на месте с женщиной объясниться, если считает, что она не права. Так он и этого не смог сделать», – пояснил он.

Никаких последствий для него не было, правда, пару лет спустя его признали виновным в покушении на мошенничество и отправили на три года в исправительную колонию. Как было установлено следствием и судом, будучи депутатом, Камбаратов предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемому в мошенничестве, за 1,5 миллиона рублей помочь избежать строгой меры наказания. «При этом обвиняемый осознавал, что реальная возможность способствовать назначению мягкого наказания конкурсному управляющему у него отсутствует, намерений в передаче денежных средств (судье) он не имел», – рассказали тогда в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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