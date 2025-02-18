Сокол vs Коновалов: хакасское противостояние

Политический пейзаж в Хакасии на фоне вялотекущего противостояния видного представителя «Единой России» Сергея Сокола и «красного» губернатора Валентина Коновалова пока выглядит стабильным. И все же серьезные изменения в раскладе сил возможны, считают независимые наблюдатели, которых редакция РИА «Новый День» попросила оценить перспективы развития ситуации.

Обстановка в регионе, если не считать мелких скандалов, штатная: все политические игры, как и полагается, происходят вдали от глаз общественности. И партию с самыми крупными ставками мастерски ведет политический тяжеловес Восточной Сибири – «единоросс» Сергей Сокол.

Сняв в 2023 году свою кандидатуру с выборов главы республики из-за просчетов собственной команды, Сокол не растерял политических амбиций. Виновных в случившемся провале наказал, сам же был вынужден сделать тактический ход – занять удобный пост и дожидаться, когда его конкурент из КПРФ Валентин Коновалов освободит заветное губернаторское кресло.

На первый взгляд, должность председателя Верховного Совета как нельзя лучше подходит Соколу для ожидания «пересменки» власти в Хакасии. Оттуда, казалось бы, можно рукой дотянуться и заполучить статус «ВДЛ республики». Но здесь есть нюансы. Высокий пост главы регионального парламента не дает возможностей для ярких инициатив. По крайней мере, таких, которые гарантировали бы ему верхнюю строчку в списке претендентов на губернаторство. Да и рутина законотворческих будней вполне способна похоронить большие надежды политика. Но такие, как Сокол, умеют ждать и без борьбы не сдаются.

Постоянная проверка на прочность позиций Валентина Коновалова стала главными вектором политической активности Сокола. В единомышленники и помощники себе в этом деле он избрал собственного зама – вице-спикера парламента Хакасии и лидера местных либерал-демократов Михаила Молчанова. Именно при активном участии молодого, но харизматичного и не лишенного дара красноречия политика Сокол регулярно обрушивает критику на головы местных министров и самого главы республики. Избранная тактика позволяет видному «единороссу», оставаясь в тени, постоянно привлекать внимание федерального центра к ошибкам в работе нынешней исполнительной власти региона.

Поводов для упреков правительство и губернатор Хакасии дают с избытком. Не нужно быть выдающимся экономистом и хозяйственником, чтобы понять, в каком незавидном положении пребывает республика. Вот уже полтора года прошло с момента повторного избрания Валентина Коновалова на губернаторский пост, а счастливого поворота в судьбе вверенной его заботам территории все еще не заметно. Впрочем, никакие трудности в работе главы региона не пугают. Может, как руководитель он и впрямь звезд с неба (и – убрать) не хватает, зато рычаги управления Хакасией держит крепко, на рожон не лезет и лишних проблем федеральному центру не создает. Так что на все попытки дискредитировать свою малоэффективную деятельность смотрит сквозь пальцы.

Тем не менее, интересно, что подвигло Сокола, возглавляющего в республике «Единую Россию», действовать против Коновалова в тандеме с ЛДПР. Вероятно, у этого решения есть своя логика. Во-первых, это стратегическое партнерство вполне отвечает новому федеральному тренду. Речь идет о поддержке Москвой стремления партии Слуцкого по итогам ближайших электоральных циклов вытеснить КПРФ со второго места. Во-вторых, консолидация с местным активом ЛДПР может обеспечить Соколу поддержку молодежи Хакасии, поскольку Молчанов является одним из кураторов молодежной политики в регионе, а также обладает ощутимым партийным ресурсом влияния на молодежную среду.

Что в итоге может принести всем участникам это вязкое противостояние с Коноваловым? Едва ли даже Сокол всерьез рассчитывает, что «покусывания» своего оппонента способны изменить сложившийся в Хакасии расклад сил. Однако, если через некоторое время Коновалов сменит должность – скажем, станет сенатором от республики или депутатом Госдумы, а такой поворот исключать нельзя, у Сокола вновь появится шанс занять освободившееся кресло. Отблагодарит ли как-то «единоросс» в случае своей победы на губернаторских выборах Михаила Молчанова за поддержку? Предложит ли, например, должность спикера Верховного Совета? Вполне вероятно. Если, конечно, молодой политик до конца останется верен взятым на себя обязательствам в рамках заключенного с Соколом союза.

Абакан, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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