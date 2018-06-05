Глубоко беременная Лобода станцевала тверк

Певица Светлана Лобода шокировала поклонников видео, которое опубликовала на странице в Instagram. В тизере к новому клипу артистка станцевала тверк, однако фолловеры звезды не оценили хореографию.

Дело в том, что ролик снимался, когда Лобода была беременна. Певица с большим округлившимся животом выполняет резкие движения. «Во время съемок данного видео ни одна актриса не пострадала», – подписала публикацию Лобода.

Тизер стал анонсом к клипу новой песни « #SuperSTAR», премьера которого запланирована на 8 июня.

В комментариях пользователи назвали хореографию звезды очень неприятной и неэстетичной. Некоторые обеспокоились о будущем здоровье младенца. Ранее стало известно, что Лобода родила девочку. Первым снимком с новорожденной певица поделилась в Сети 25 мая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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