Певица Светлана Лобода родила второго ребенка

Певица Светлана Лобода родила девочку. По слухам, отцом ребенка является солист группы Rammstein Тиль Линдеманн, с которым Лобода познакомилась в Баку на фестивале «Жара».

Певица рожала в американской клинике в Лос-Анджелесе, медикам которой доверились многие знаменитости, среди них Алсу, Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и Виктория Бэкхем. Малышка появилась на свет весом 3 кг и ростом 48 см, пишет StarHit. Это второй ребенок Лободы: у нее есть дочь Ева, которой сейчас 7 лет.

Поклонники певицы поздравляют ее с пополнением. Сама Светлана не планирует засиживаться в декретном отпуске. Совсем скоро она намерена вернуться к активной творческой деятельности. Ранее звезда анонсировала свое возвращение на сцену уже в июне.

Лобода не раскрывает имя отца ребенка, однако в СМИ появилась информация, что им стал солист Rammstein Тиль Линдеманн. Впрочем, сам артист никаких комментариев на эту тему не дает.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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