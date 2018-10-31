Лидер Rammstein забрал Лободу из больницы и сводил в ресторан

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Москву и встретил певицу Светлану Лободу из больницы. Затем знаменитости провели вечер в ресторане, где к ним присоединилась дочь Лободы Ева.

Портал о знаменитостях Super опубликовал фото Лободы и Линдеманна, на выходе из Боткинской больницы. Затем пара отправилась в ресторан. По данным издания, Тилль и Светлана весь вечер держались за руки.

Слухи о том, что звезды давно вместе, а Тилль даже является отцом второй дочери Светланы, ходят давно. Поп-исполнительница познакомилась с Линдеманном летом прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. В конце мая певица родила дочь Тильду, при этом имя отца не раскрывалось. На своей странице в Instagram Лобода опубликовала фото со своими дочерьми, на снимке есть и мужская рука, которая обнимает малышку.

Певица потеряла сознание на сцене во время репетиции и была госпитализирована с острыми болями в спине 24 октября. Лободу экстренно прооперировали. Концерты, запланированные на конец октября, были перенесены на январь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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