Алена Свиридова сравнила свою пенсию со студенческой стипендией

Певица Алена Свиридова стала пенсионеркой. Звезда рассказала о размере «пособия по старости». Оказалось, что пенсия у нее значительно больше, чем у Аллы Пугачевой, но меньше, чем у Иосифа Кобзона.

В интервью журналу «Теленеделя» Свиридова рассказала, что никак не отмечала наступление пенсионного возраста и на первую пенсию ничего важного не купила. «Просто пришел очередной перевод на карту, который я не выделяла. У меня к ней нет негатива. Наоборот, говорю: «О, отлично, стипендию получила». У меня стипендия была 40 рублей, а сейчас пенсия почти такая же – 41000. Поскольку я заслуженная артистка, у меня надбавка», – сообщила звезда.

Свиридова не скрывает, что пенсия для нее не основная статья дохода. Певица продолжает усердно работать, гастролирует и участвует в телепроектах.

Стоит отметить, что размер пенсии у звезды почти в три раза превышает средний по России. Свиридова получает больше, чем народная любимица Алла Пугачева. Примадонна как-то обмолвилась, что пенсия у нее мизерная, впрочем, точную сумму певица не назвала. Журналисты тогда посчитали, что Алла Борисовна получает около 17 тысяч рублей.

В свою очередь Иосиф Кобзон тогда заявил, что Пугачева зря жалуется на маленькую пенсию, а также озвучил свой достаток. По его словам, его пособие по старости составляет 52 тысячи рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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