Беременные мужчины-модели на показе в Лондоне шокировали соцсети (ФОТО)

На лондонской неделе моды прошел показ одежды для беременных мужчин.

На подиум вышли молодые люди – модели с накладными живота и в футболках с надписью: «New World Baby», чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений. Автор коллекции – китайский дизайнер Ксандер Чжоу, создающий одежду в стиле киберпанк. Он убежден, что в будущем детей наряду с женщинами будут вынашивать мужчины: уравнять оба пола поможет наука.

Фото: chinadaily.com.cn

Шоу с «беременными» парнями-моделями спровоцировали бурную реакцию в интернете. К обсуждению необычного тренда присоединились российские представители шоу-бизнеса. Так, телеведущая Ксения Бородина призналась, что ужаснулась от увиденного. «Это вообще что? Беременный мужик на подиуме! А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое», – написала она в своем Instagram под фото с нашумевшего показа. «Я все понимаю эпатаж и все дела, но это уже просто…», – заключила она.

Между тем, как отмечают СМИ, уже несколько человек приобрели одежду для беременных мужчин. Они предпочли не раскрывать свое имя.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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