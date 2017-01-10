В Британии появился первый в истории беременный мужчина

Публикации за 10.01.17

В Великобритании появился первый в истории страны беременный мужчина. Правда, изначально он был женщиной.

20-летний трансгендер из города Глостер по имени Хейден Кросс сообщил, что находится на четвертом месяце беременности. Оплодотворение было произведено с помощью донора спермы, которого Кросс нашел через фейсбук.

Как сообщают «Вести», Кросс родился девочкой, но в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола. По документам он уже мужчина. Однако Кросс принял решение замедлить процедуру смены пола, чтобы завести ребенка. После родов Кросс запланировал хирургическую операцию по удалению грудей и яичников.

Когда ребенок подрастет, британец планирует рассказать ему историю его появления на свет. «Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону», – сказал он. Кросс также заверил, что пройдет до конца все процедуры по смене пола, потому что не чувствует себя женщиной.

Добавим, что осень прошлого года в США родил мужчина – также трансгендер. Беременность наступила, когда у него был перерыв в приеме гормональной терапии.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 10.01.17

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