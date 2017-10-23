ООН призвали отменить термин «беременная женщина», чтобы не обижать трансгендеров

Британское правительство обратилось в ООН с просьбой ввести термин «беременный человек» вместо понятия «беременная женщина», чтобы соблюсти права трансгендеров, сообщает The Times, ссылаясь на источник в МИД страны.

По сведениям газеты, Лондон предлагает внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ был подписан и ратифицирован 168 странами, в том числе Великобританией. По мнению британского кабмина, термин «беременная женщина» исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными. В связи с этим Лондон считает необходимым использовать термин «беременный человек».

Инициативу уже раскритиковали феминистки, назвав ее оскорбительной. Они полагают, что власти намерены лишить женщину «права называть себя женщиной».

«Соединенное Королевство не против использования термина «беременная женщина», – ответили в британском внешнеполитическом ведомстве. – Мы поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права».

Напомним, на минувшей неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила внести в законодательство изменения, которые разрешат британцам самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских документов.

В январе 20-летний британец Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, сообщил о беременности, став первым в стране беременным мужчиной. Оплодотворение было произведено с помощью донора спермы, которого Кросс нашел через фейсбук.

Осенью прошлого года в США родил мужчина – также трансгендер. Беременность наступила, когда у него был перерыв в приеме гормональной терапии.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 23.10.17

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