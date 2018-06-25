Неудачный наряд Ксении Собчак породил слухи о беременности

Ксения Собчак приняла участие в благотворительном концерте. Однако наряд, который она выбрала для выхода в свет, был принят публикой неоднозначно. Телеведущую обозвали колхозницей, а некоторые даже предположили, что она скрывает беременность.

Собчак вышла на сцену вместе со своим мужем Максимом Виторганом. Ксения надела зеленое платье в цветочек. Фотографии с концерта звезда опубликовала в своем Instagram.

Однако поклонники новый наряд не оценили. Многие написали, что крой совершенно не красит фигуру Собчак, создается впечатление, что она прячет округлившийся живот. «Ксения беременушка что ли?))) молодец!!!", «Мне кажется, что она беременна», «Ого! Второй на подходе! Поздравляем!!!", – прокомментировали пост пользователи.

Другим образ телеведущей совершенно не приглянулся, Собчак обвинили в отсутствии вкуса: «Баба Дуся!.. полная безвкусица!", «Одно слово – Колхозница!".

Впрочем, нашлись среди фолловеров и те, кто похвалил Ксению за оригинальность и хорошо подобранные к платью аксессуары.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.18

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