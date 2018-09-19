Ксения Собчак беременна: телеведущая станет мамой во второй раз

Официальный представитель Ксении Собчак подтвердил информацию о том, что телеведущая ожидает второго ребенка. Первенцу Собчак скоро исполнится два года.

«Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», – сообщил Кирилл Суханов порталу о знаменитостях Super.Ru.

Слухи о беременности телеведущей вторым ребенком ходят давно. Еще во время предвыборной кампании журналисты не раз обращали внимание на излишнюю эмоциональность кандидата Собчак, что характерно в период, когда женщина готовится стать матерью.

В конце июня неудачно подобранное платье стало поводом для новой волны слухов о возможной беременности звезды. Тогда Ксения приняла участие в благотворительном концерте и облачилась в слишком свободный наряд. Комментируя фотографии Собчак, пользователи предположили, что она хочет скрыть живот.

Впрочем, пока сама Ксения информацию о том, что она ожидает появления на свет второго малыша, никак не комментировала.

Напомним, Собчак и ее супруг Максим Виторган стали родителями в 2016 году. Их сыну Платону в ноябре исполнится два года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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