Россияне разлюбили Орбакайте: певица уезжает жить в США

Кристина Орбакайте собирается уехать в США на постоянное место жительства. По словам инсайдеров, певица теряет популярность на родине, кроме того, в Штатах проживает ее супруг, а дочь пойдет в школу в Нью-Йорке.

Орбакайте улетела в США две недели назад и даже пропустила день рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы и Гарри. Кристина снимала в Нью-Йорке новый клип.

Как рассказали «СтарХиту» администраторы на площадке, Орбакайте пробудет в США до октября. Затем певица вернется в Россию и поедет в гастрольный тур. Сейчас расписание звезды выстроено таким образом, чтобы она могла проводить в Америке не менее двух недель в месяц.

Супруг Кристины Михаил долгое время живет в США. Там же проживают его родители. В Штатах у Орбакайте есть жилье в Майами, также она недавно приобрела квартиру в Нью-Йорке и сделала там ремонт. По данным издания, певица уже подобрала школу для своей шестилетней дочери. К слову, девочка прекрасно говорит на английском и уже ходит на подготовительные курсы.

Однако не только личные причины подтолкнули Орбакайте к решению перебраться в США на ПМЖ. По словам инсайдеров, на такой шаг она пошла во многом из-за спада востребованности в России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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