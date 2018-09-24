«Это все ложь!» Орбайкате не поедет жить в США

Известная российская певица Кристина Орбакайте не переезжает на постоянное место жительство в США, это ложь. Об этом заявил ее пиар-директор Максим Обухов.

«Это неправда, никуда она не переезжает. Она прилетела в Америку снять клип и сходить на концерт Филиппа [Киркорова], поддержать его», – сказал он в комментарии РБК.

По словам Обухова, певица на следующей неделе вернется в Москву.

Ранее в прессе появились сообщения ос ссылкой на инсайдеров, которые утверждали, что Орбакайте планирует переехать в США, где у нее есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.09.18

Россияне разлюбили Орбакайте: певица уезжает жить в США. / Noize MC оглушил микрофонной стойкой зрителя на концерте в Волгограде. / Отравленные в Солсбери оказались наркодилером и элитной проституткой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»