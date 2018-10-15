Футболист Тарасов задолжал экс-жене алименты на 15 млн рублей

Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов не платил алименты своей бывшей супруге Оксане. Сумма долга составила 15 млн рублей. Об этом сообщил адвокат экс-жены футболиста Сергей Жорин.

По его словам, решение о взыскании алиментов вынесено осенью 2011 года. Шесть лет выплаты начислялись не в полном объеме. Таким образом, сумма задолженности превысила 15 млн рублей, пишет ТАСС.

Защитник сообщил, что исполнительный лист получили в ФК «Локомотив», но отказались оплатить долг из-за финансовых проблем. При этом сам Тарасов считает сумму завышенной, он обратился в суд с требованием уменьшить размер алиментов в четыре раза.

В то же время бывшая супруга футболиста намерена добиться принудительного взыскания. Не исключено, что Тарасову запретят выезд за границу. Кроме того, если спортсмен продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то адвокат будет добиваться, чтобы Тарасова лишили родительских прав, а в его отношении завели дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Дмитрий Тарасов сочетался браком в 2008 году. Первая супруга родила ему дочь. Спустя два года пара рассталась. Затем футболист женился на Ольге Бузовой, в браке с телеведущей он прожил четыре года, но и этот союз закончился разводом. В настоящее время Тарасов женат на Анастасии Костенко, недавно у пары родилась дочь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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