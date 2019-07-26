Футболиста Тарасова не выпускают за границу

Бывшему футболисту сборной России и московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову запретили покидать Россию из-за долгов по алиментам. Кроме того, суд арестовал счета спортсмена.

Сумма долга Тарасова, которые он не выплатил на содержание дочери от первого брака, составляет более 8 млн рублей, пишет «СтарХит». Как отметил адвокат бывшей жены Тарасова Сергей Жорин, футболист обещал погасить долги на этой неделе, но этого до сих пор не произошло.

Судебное разбирательство в отношении спортсмена длится уже больше года. При этом Тарасов не нуждается в деньгах и живет на широкую ногу. Несколько месяцев назад спортсмен купил автомобиль стоимостью более 10 млн рублей. На машину также наложили арест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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