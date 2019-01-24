Бывший король Малайзии решил развестись с женой из России

Экс-король Малайзии Мухаммед V Фарис решил расторгнуть брак с россиянкой Оксаной Воеводиной. Как сообщили ряд СМИ, пара много ссорится, однако официально супруги о разводе пока не сообщали.

49-летний Мухаммед V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015» 25-летней Оксане Воеводиной в ноябре прошлого года. Инсайдеры сообщали, что пара даже ожидает первенца, пишет StarHit. Теперь же в СМИ просочилась информация, что чувства супругов остыли, они много ссорятся, а потому решили расторгнуть брак.

Примечательно, что ради этого союза россиянка приняла ислам, а через несколько недель после свадьбы Мухаммед V отрекся от престола.

Пока информация о разводе короля не нашла официального подтверждения. Стоит отметить, что и свадьба стала неожиданностью для общественности, Мухаммед V и Воеводина не афишировали свои отношения.

Куала-Лумпур, Служба информации РИА «Новый День»

Куала-Лумпур. Другие новости 22.01.19

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