Падение престола: малазийский король, женатый на русской красавице, ушел в отставку

Король Малайзии Мухаммед V, ставший широко известным в России после женитьбы на русской красавице Оксане Воеводиной, отрекся от престола, пишет сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на сообщение королевского дворца.

«Его величество готовится вернуться в Келантан, чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития», – говорится в заявлении, однако не уточняются причины отставки.

Согласно местному законодательству, должность короля является выборной. Главу государства избирают сроком на пять лет среди девяти султанов, правящих штатами страны. Мухаммад V – султан штата Келантан – был избран королем Малайзии в ходе тайного голосования девятью членами Совета правителей в апреле 2016 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что 49-летний Мухаммед V женился на победительнице конкурса «Мисс Москва – 2015» 25-летней Оксане Воеводиной.

Куала-Лумпур, служба информации РИА «Новый День»

Куала-Лумпур. Другие новости 06.01.19

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