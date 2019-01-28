Развода не будет: представитель Воеводиной опровергла слухи о расторжении брака с малазийским султаном

Информация о расторжении брака обладательницы титула «Мисс Москва 2015» Оксаны Воеводиной и султана Малайзии Мухаммада V является недостоверной. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Воеводиной Марии Шаховой, текст которого поступил в редакцию РИА «Новый День».

«За последний месяц в ряде российских СМИ появились сообщения о разводе Оксаны Воеводиной обладательницы титула «Мисс Москва 2015» и султана Малайзии Мухаммада V. Все эти публикации были ориентированы на слухи, домыслы, сплетни и никак не подтверждались их авторами», – подчеркнула Шахова.

Она заверила, что информация о возможном разводе пары является недостоверной.

«Также сообщаю, что Оксана не имеет аккаунтов в социальных сетях и блогах. Все созданные аккаунты являются фейками», – уточнила также пресс-секретарь Воеводиной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.01.19

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