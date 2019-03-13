Террорист обвинил Галкина в заказе убийства Киркорова из ревности к Пугачевой

Один из участников подготовки теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале заявил, что действовал по заказу Максима Галкина, который якобы заказал убийство певца из ревности к Алле Пугачевой. В МВД Дагестана считают, что фигурант уголовного дела хочет уйти от ответственности и затянуть следствие.

Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев пособничал террористам запрещенной в России организации «Исламское государство» и был задержан в 2017 году, пишет «Коммерсант». Он с соучастниками готовил теракт на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году, однако совершить задуманное бандитам не удалось, им помешали силовики.

Четырем фигурантам было предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (ст. 205.4 УК), подготовке теракта (ст. 30 и ст.205 УК), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222 УК) и пособничестве в их изготовлении (ст. 223.1 УК).

Сами задержанные вину в подготовке теракта не признают. Более того, Казуев на допросе заявил, что планировал не взрывать зрителей, а намеревался убить Киркорова. Заказчиком расправы над певцом, по словам обвиняемого, является пародист Максим Галкин.

Казуев заявил, что артист предложил ему 2 млн рублей за убийство короля поп-музыки. Террорист якобы получил 1 млн рублей от Галкина в качестве аванса. Позже он отказался от сделки, а деньги потратил по своему усмотрению. Казуев даже назвал мотив – Галкин задумал избавиться от Киркорова на почве ревности к Алле Пугачевой. Обвиняемый потребовал вызвать на допрос всех перечисленных им знаменитостей.

Впрочем, следователь МВД посчитала, что Казуев попросту пытается уйти от ответственности и такие показания дал «с целью необоснованно затянуть ход расследования по делу». Адвокат террориста намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой передать расследование этого дела в Следственный комитет.

В ответ на обвинения сам Галкин заявил, что не может комментировать ситуацию. «Это не моя тема», – сказал пародист.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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