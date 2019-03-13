Галкин посмеялся над обвинением в подготовке убийства Киркорова

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на сообщения о том, что он якобы заказал убийство Филиппа Киркорова, приревновав его к своей жене Алле Пугачевой. Речь идет о заявлении одного из обвиняемых в подготовке взрыва на концерте Киркорова в Махачкале, который утверждает, что заказчиком преступления был именно Галкин, предложив за убийство 2 млн рублей.

«Весна наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», – с иронией заметил артист. В видезаявлении в своем инстаграме он попросил журналистов не беспокоить Киркорова. Певец очень расстроен, что так дешево оценили его жизнь, пошутил Галкин.

Ранее один из участников подготовки теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев заявил, что действовал по заказу Максима Галкина, который якобы заказал убийство певца из ревности к Алле Пугачевой. Об этом сообщал «Коммерсант». Казуев с соучастниками готовил теракт на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году, но совершить задуманное бандитам не удалось, им помешали силовики. Обвиняемый заявил, что юморист предложил ему 2 млн рублей за убийство короля поп-музыки. Террорист якобы получил 1 млн рублей от Галкина в качестве аванса. Позже он отказался от сделки, а деньги потратил по своему усмотрению.

Четырем фигурантам было предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ. Сами задержанные вину в подготовке теракта не признают.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

«Я плачу всю ночь и все утро». Менеджер Юлии Началовой рассказала, из-за чего певица попала в реанимацию. / Террорист обвинил Галкина в заказе убийства Киркорова из ревности к Пугачевой. / В Великобритании снимут порнофильм для детей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»