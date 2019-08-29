Бузова готова поработать на правительство

Ольга Бузова ответила на идею вице-премьера Максима Акимова, привлечь ее для пропаганды безопасности на дорогах и культуре поведения в общественном транспорте. Певица напомнила, что уже участвует в подобной работе.

«Максим Алексеевич правильно заметил, что сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все. Сейчас люди больше времени проводят в социальных сетях и прислушиваются к мнению любимых блогеров», – рассказала телеведущая РБК.

Бузова упомянула, что у ее странички в Instagram уже не 15 млн, а более 16 млн подписчиков. К тому же девушка добавила, что в Москве уже висят ее баннеры, посвященные безопасному дорожному движению и культуре поведения в общественном транспорте.

Ранее Акимов назвал Бузову лидером общественного мнения и предложил заплатить ей за участие в акции, посвященной безопасности на дорогах. По этому вопросу была создана рабочая группа, которая в течение двух месяцев должна подготовить предложения и представить их вице-премьеру.

Инициативу Акимова в Сети встретили с недоумением. В комментариях пользователи предложили не останавливаться на Бузовой и привлечь других не менее знаменитых звезд – гонщицу Мару Багдасарян и балерину Анастасию Волочкову.

Некоторые даже предложили идею для будущей рекламы с участием певицы – «На баннерах будет написано: «Тормози как Бузова!»». Другие предположили, что вице-премьер просто неудачно пошутил: «Акимов, скажите, что пошутили. Народ вас не поймет».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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