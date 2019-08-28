Вице-премьер РФ предложил Ольге Бузовой работу

В правительстве РФ назвали экс-участницу проекта «Дом-2», певицу и светскую львицу Ольгу Бузову лидером общественного мнения, и предложили привлечь ее к пропаганде безопасности дорожного движения. Идея принадлежит вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

Свое предложение чиновник высказал на заседании правительственной комиссии. Он обратил внимание на тот факт, что у Бузовой 15 млн подписчиков в Инстаграме, и через этот канал можно выйти на «15 миллионов молодых матерей».

«Раз такая большая аудитория, если это лидер общественного мнения, значит она наверняка ответственный патриотичный человек», – сказал Акимов, отметив, что за пропаганду безопасности на дорогах Бузовой можно и заплатить.

Вице-премьер подчеркнул, что мир изменился, и к решению вопросов нужно подходить неформально – а чиновники до сих пор используют устаревшие методы работы. Подготовить «неформальные предложения» поручено в течение двух месяце, после чего рабочая группа доложит о результатах Акимову.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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