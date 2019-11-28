Сын Никаса Сафронова застрял в туалете самолета

Сын художника Никаса Сафронова Лука застрял в туалете самолета. Ему помогли выбраться, но один из пассажиров снял происходящее на видео, что возмутило пианиста. Теперь музыкант намерен подать иск в суд.

Лука Сафронов-Затравкин возвращался из Казани, где давал в День матери благотворительный концерт в детском доме. Во время подготовки Boeing 737 к посадке пианист пошел в уборную. Там его поторопили, он замешкался и нажал на кнопку смыва унитаза. «В результате меня немножко присосало», – сказал музыкант агентству «Москва 24».

Сафронов-Затравкин попытался выбраться самостоятельно, но в этот момент застряла рука. В результате выбираться из тесной комнаты пианисту помогали бортпроводники и другие пассажиры.

Неизвестный снял весь процесс на видео и выложил в интернет. Музыкант намерен судиться с пассажиром и заставить его выплатить штраф за «издевательства» над человеком, оказавшимся в беспомощном положении.

Кроме того, Сафронов-Затравкин хоть и поблагодарил сотрудников авиакомпании за помощь, но считает, что они должны были пресечь попытки снимать его на телефон, но не сделали этого. Разбираться с авиаперевозчиком музыкант собирается «в правовом поле». К тому же пианист в обиде за то, что прославился не исполнением Рахманинова или уникальным подходом к Шопену, а тем, что застрял в туалете.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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