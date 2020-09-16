Сын Никаса Сафронова сломал детский бассейн в турецком отеле

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в сложную ситуацию в Турции. Он сломал детский бассейн и получил травмы. Теперь отель требует возмещения ущерба.

Музыкант позвонил отцу и сообщил о случившемся. Оказалось, что он прыгнул в бассейн, но не рассчитал глубину. В результате Затравкин получил травмы и повредил бассейн, сообщает издание «Собеседник».

Ремонт бассейна обошелся гостинице в 19 тысяч долларов. Отель не отпускает пианиста, пока тот не возместит ущерб.

По словам Сафронова, все дело в лишнем весе сына. Затравкин весит около 250 килограммов, но на просьбы похудеть не реагирует. «Если он живет своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом, – говорит художник. – Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж. Я надеюсь, что хотя бы после этой истории он поймет, что нужно начинать худеть».

Стоит отметить, что Затравкин не впервые сталкивается с проблемами, связанными с лишним весом. В прошлом году он застрял в туалете самолета.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 11.09.20

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