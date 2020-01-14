Футболист Смолов позвал замуж внучку Ельцина

Форвард сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первому президенту России Борису Ельцину. Свадьбу сыграют, когда девушка достигнет совершеннолетия. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О романе Смолова и Юмашевой ранее сообщил Eurosport. На прошлом неделе футболист опубликовал в своем Instagram совместное фото, где он обнимает девушку.

В настоящее время Юмашевой 17 лет. Вероятно, бракосочетание состоится в апреле, когда девушке исполнится 18 лет. Свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт.

Мария Юмашева родилась в 2002 году в Лондоне в семье младшей дочери Бориса Ельцина. Училась в частной школе, занималась балетом и музыкой. Увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Брала уроки вокала и живописи.

Федор Смолов, которому сейчас 29 лет, является прославленным российским футболистом. В разное время он выступал за «Динамо», «Урал», «Фейенорд», «Краснодар», «Анжи» и «Локомотив». В составе сборной России спортсмен провел 39 матчей и забил 14 мячей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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