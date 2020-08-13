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Четверг, 13 августа 2020, 15:37 мск

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У российского футболиста украли часы стоимостью 25 млн рублей

Фото: Pixabay

Федор Смолов лишился дорогостоящих часов во время вечерней прогулки по Барселоне. Об этом сообщает El Caso со ссылкой на источники в правоохранительных органах Испании.

Инцидент произошел 19 июля после матча футбольного клуба «Сельта», за который выступает Смолов, с «Эспаньолом». Российский спортсмен гулял с друзьями в районе Олимпийского порта, когда их окружила группа молодых людей. Забрав ценные вещи, грабители скрылись.

По данным El Caso, стоимость украденных часов составляет около 300 тысяч евро (25 млн рублей).

Отмечается, что воровство часов – не редкость на улицах Барселоны. Зачастую грабители продают украденное значительно ниже реальной стоимости.

Напомним, Федор Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» на правах аренды.

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