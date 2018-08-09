Футболист сборной России лишился водительских прав и уехал из «Краснодара»

Нападающий сборной России Федор Смолов, вокруг которого в Краснодаре разгорелся скандал из-за дородной аварии, сменил клуб. Как сообщила пресс-служба ФК «Локомотив», теперь он будет выступать под девятым номером в составе «железнодорожников».

«Я рад присоединиться к «Локомотиву» – чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов. Это клуб с богатой историей, за который выступало огромное количество знаменитых футболистов. Для меня большая честь поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад», – прокомментировал Смолов подписание контракта с «Локомотивом».

Он также отметил, что мог попасть в клуб еще в 14 лет, но жизнь распорядилась иначе.

Гендирекор «Локомотива» Илья Геркус выразил надежду, что Смолов раскроется по-новому и «подарит много волшебных мгновений». «Мы проделали большой путь. Помогло желание самого Федора играть за «Локомотив». И наш клуб, и «Краснодар», и агенты Смолова пришли к согласию, чему мы очень рады», – заявил Геркус.

О сумме контракта официально не сообщалось. По данным, которые приводят СМИ, «Локомотив» заплатил за переход Смолова порядка 9 млн евро, а его зарплата предположительно составит 3 млн евро в год.

Напомним, что в составе сборной России Смолов провел 37 матчей и забил 12 голов. С 2015 года он выступал за «Краснодар», дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды – лучшим футболистом страны, по версии РФС.

Между тем, в карьере футболиста не обошлось и без скандалов. Как сообщал «Новый День», в ночь на 1 августа Смолов устроил ДТП в Краснодаре – на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. BMW M5 First Edition на большой скорости влетел в дорожное ограждение. По словам очевидцев, водитель не успел выкрутить руль обратно, когда выходил из поворота. К счастью, в аварии никто не пострадал, но футболист скрылся с места ДТП.

Впоследствии Смолов пришел в полицию и обещал возместить ущерб, причиненный инфраструктуре города. Сегодня же стало известно, что по решению суда его лишили права управлять автомобилем на один год.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.08.18

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