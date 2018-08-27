Смолов и Акинфеев не попали в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил список спортсменов, которые примут участие в сентябрьских играх против Чехии и Турции. В сборную не попали Игорь Акинфеев и Федор Смолов.

В состав сборной России Чересов включил:

Вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники – Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники – Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

По словам экспертов, Александр Головин и Алан Дзагоев не попали в список из-за травм, они не успеют восстановиться к подготовительному сбору команды. У Игоря Акинфеева тяжелый график, поэтому главный тренер решил оставить его на время в покое. Однако причины отсутствия в сборной Федора Смолова и братьев Миранчуков пока не ясны.

Матч со сборной Турции состоится 7 сентября – это старт в новом турнире, пишет «Р-Спорт». Победа в своей группе Лиги наций сможет стать пропуском на Евро-2020, если основной отбор российские футболисты провалят. Контрольная встреча с Чехией пройдет 10 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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