Футболисту Смолову грозит 15 суток за побег с места аварии

Футболист сборной России Федор Смолов признался, что устроил ДТП в Краснодаре. Теперь за то, что виновник покинул место аварии, ему грозит штраф, лишение прав или арест на 15 суток. В свою очередь Смолов заверил, что возместит ущерб, причиненный инфраструктуре города.

Как сообщает местный портал «Кубань 24» со ссылкой на источник, нападающий ФК «Краснодар» сам пришел в полицию. Смолов заявил, что перед столкновением почувствовал себя плохо, не справился с управлением и влетел в ограждение. Футболист подчеркнул, что готов оплатить изготовление новой оградки, которую мэрия оценила в 58,6 тысячи рублей.

«В отношении водителя составили административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Водителю грозит штраф, лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток», – сообщили в полиции.

Как ранее писал «Новый День», авария произошла в столице Кубани в ночь на 1 августа на улице Ставропольской. BMW M5 First Edition на большой скорости влетел в дорожное ограждение. По словам очевидцев, водитель не успел выкрутить руль обратно, когда выходил из поворота. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю позже отметили, что в аварии никто не пострадал.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 02.08.18

Ученые бьют тревогу – лемуры оказались на грани исчезновения. / Над Черным морем неизвестный самолет чуть не столкнулся с российским лайнером. / Обвиняемый в госизмене ученый передавал «секреты» в Брюссель. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»