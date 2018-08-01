Федор Смолов разбил свою BMW стоимостью 9 млн рублей

Футболист сборной России Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре. По данным местных СМИ, сам спортсмен в ДТП не пострадал, а вот эксклюзивное авто, стоимость которого оценивается в 9 млн рублей, получило значительные повреждения.

Авария произошла в столице Кубани в ночь на 1 августа на улице Ставропольской, передают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона. В ДТП попала машина BMW M5 First Edition.

По информации издания, таких авто в России всего 20 штук, одна из них принадлежит Федору Смолову. Он сам хвастался покупкой в своем Instagram. Цена на авто начинается от 8 990 000 рублей.

По предварительным данным, за рулем был сам футболист. В аварии никто не пострадал. Официальных данных о происшествии пока нет. На кадрах с места ДТП, которые появились на YouTube, видно, что машина врезалась в ограждение, передняя часть авто сильно измята. Очевидец утверждает, что водитель не успел выкрутить руль обратно, когда выходил из поворота.

В пресс-службе футбольного клуба «Краснодар» подробностей происшествия не знают. «У клуба нет никакой официальной информации о ДТП с участием Федора Смолова. Федор жив и здоров», – цитирует заявление ФК «Чемпионат.com».

Федор Смолов выступает в «Краснодаре» с 2015 года, он дважды удостаивался звания лучшего бомбардира чемпионата России. Кроме того, футболист играл за сборную на чемпионате мира, прошедшем в РФ в этом году.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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