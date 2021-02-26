Депардье отверг обвинения в изнасиловании и раскритиковал соцсети

Жерар Депардье заявил о своей невиновности по делу об изнасиловании. Кроме того, актер раскритиковал соцсети и мессенджеры за то, что они транслируют негатив. Об этом сообщает La Repubblica.

Ранее с обвинениями в адрес 72-летнего Депардье выступила молодая актриса. Она утверждает, что актер дважды совершил над ней сексуальное насилие в парижской квартире летом 2018 года.

«Я невиновен, поэтому мне нечего бояться», – прокомментировал ситуацию Депардье. Он добавил, что у предполагаемой жертвы нет никаких доказательств его вины. Актер намерен явиться на заседание суда, которое пройдет 10 марта, и показать, что против него нет никаких улик.

«Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу», – добавил Депардье.

Париж, Зоя Осколкова

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