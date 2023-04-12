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Среда, 12 апреля 2023, 16:03 мск

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13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах и изнасилованиях

Фото: Reuters

С обвинениями в адрес французского актера Жерара Депардье выступили 13 женщин. Все они в той или иной степени связаны с картинами, над которыми он работал с 2004 по 2022 год.

По словам пострадавших, Депардье неуместно шутил и делал непристойные предложения. Некоторые из жертв выступили анонимно, некоторые не стали скрывать свои личности, сообщает Deadline.

Среди обвинительниц есть и актриса Шарлотта Арну. Она утверждает, что была дважды изнасилована Депардье, который был другом ее отца. В настоящее время это дело рассматривается в суде.

При этом адвокаты актера продолжают настаивать на его невиновности. По их словам, некоторые из обвинений основаны на очень субъективных оценках и моральных суждениях.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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