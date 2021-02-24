Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

72-летнему французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Молодая танцовщица и актриса утверждает, что Депардье домогался ее и дважды изнасиловал летом 2018 года. Преступление якобы произошло в парижской квартире актера.

Та же женщина уже обращалась в полицию, однако через год расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств вины Депардье. Тогда актриса подала другой иск, а также обратилась в прокуратуру.

Расследование было возобновлено, а 16 декабря актеру предъявили обвинение, однако известно об этом стало только сейчас.

По словам адвоката, Депардье полностью отрицает все обвинения в свой адрес.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 18.02.21

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