Найти и арестовать: полиция объявила в розыск Мэрилина Мэнсона

Американский певец Мэрилин Мэнсон объявлен в розыск по обвинению в нападении на видеооператора на концерте, который он давал в городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) в 2019 году. Об этом сообщает телеканал NBS10 Boston. Музыкант выступал в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion 18 августа 2019 года. По данным СМИ, Мэнсон во время концерта плюнул в видеооператора.

Местная полиция сообщила в своем Facebook, что сам певец, его агент и адвокат знали об ордере на арест, который действует с 8 октября 2019 года, но музыкант «не предпринял никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на предъявленные обвинения».

Адвокат Мэнсона Говард Кинг сказал, что он и его клиент сотрудничают со следователями.

«Ни для кого, кто посетил концерт Мэрилина Мэнсона, не секрет, что он любит вести себя провокационно на сцене, особенно перед камерой. Этот иск о проступке был предъявлен после того, как мы получили от видеооператора требование на сумму более 35 тыс. долларов после выступления. Небольшое количество слюны попало на его руку. После того, как мы попросили доказательства любых предполагаемых повреждений, мы так и не получили ответа », – сказал юрист.

В полиции заявили, что Мэнсону может грозить до года тюрьмы или штраф в размере до 2 млн долларов.

Ранее Мэнсон был обвинен в жестоком обращении со стороны бывших любовниц. В частности, они обвинили певца в сексуальном и психологическом насилии. Иски против музыканта подали больше десятка женщин. Среди истцов была американская актриса Эван Рэйчел Вуд. Она публично обвинила Мэнсона в «ужасающем насилии» над ней «в течение многих лет». Сам артист отверг обвинения в свой адрес, назвав их «ужасным искажением реальности».

Из-за этих обвинений с музыкантом отказался работать звукозаписывающий лейбл Loma Vista Recordings. Певец и компания сотрудничали пять лет.

Вашингтон, Наталья Петрова

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