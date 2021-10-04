Клинт Иствуд отсудил $6,1 млн у литовской компании за фейковую рекламу

Голливудский актер Клинт Иствуд отсудил у литовской компании 6,1 млн долларов за использование его фото в фейковом интервью. В публикации артист якобы поддержал производство БАДов с каннабидиолом (КБД).

В литовских СМИ и на сайтах интернет-магазинов появилось интервью с Иствудом на тему использования КБД против панических атак, тревожности и депрессии. Публикация сопровождалась фотографиями актера.

Адвокаты звезды подали иск вместе с компанией Garrapata, которой принадлежат права на все изображения Клинта Иствуда. Ответчиками стали фирмы Sera Labs, Mediatonas UAB и десять интернет-магазинов, которые использовали фотографии актера.

«Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим КБД, и никогда не давал такого интервью», – цитирует иск The New York Times.

Sera Labs уладила конфликт до суда, сумма сделки не оглашается. А вот Mediatonas UAB не связалась с представителем актера, и иску дали официальный ход. Суд встал на сторону актера. С ответчиков не только взыскали 6,1 млн долларов для истцов, но и 95 тыс. долларов на оплату адвокатов.

Суд также запретил на будущее любое использование ответчиками фотографий и имени Клинта Иствуда.

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Вильнюс, Наталья Рязанова

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