Суд отказался штрафовать Киркорова по 91 делу

Мировой судья Таганского района Москвы прекратил производство по всем административным делам в отношении певца Филиппа Киркорова. Суд не нашел оснований для наказания звезды.

Напомним, 91 административное дело было начато из-за неуплаты певцом дорожных штрафов. Киркорову могло грозить не просто удвоение суммы штрафов, но даже арест на 15 суток. Но на момент рассмотрения материалов в суде постановления были исполнены, вся сумма поступила в казну.

«Производства по 91 административному материалу прекращены на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием событий административных правонарушений», – пояснили в пресс-службе Таганского райсуда.

Москва, Наталья Рязанова

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