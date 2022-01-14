Герой с обложки альбома Nirvana снова подал в суд на группу

Американец Спенсер Элден потребовал возместить ему ущерб за незаконное использование его фотографии на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana. Истец заявил, что музыканты использовали детскую порнографию для продвижения альбома.

Напомним, первый иск был подан в августе 2021 года. Элден и его адвокаты обвинили музыкантов Nirvana, их управляющих, фотографа и звукозаписывающие компании в тиражировании детской порнографии. Суд отклонил иск из-за ошибок, но дал срок для подачи исправленного заявления.

Элден подал повторный иск в последний день установленного срока, 13 января. Из заявления исчезли обвинения в изображении ребенка как секс-работника из-за купюры в кадре, к которой якобы тянется младенец. Но герой обложки заявил, что ответчики должны ему за 10 лет моральных страданий из-за того, что любой желающий мог увидеть его голым, пишет Variety.

Адвокаты Nirvana напомнили, что Элден все эти годы извлекал прибыль из своего снимка на обложке культового альбома 1991 года. Он появлялся в ток-шоу, сделал татуировку с названием пластинки и даже использовал имя группы для знакомства с женщинами.

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

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