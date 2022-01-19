Волочкова сменила Мальдивы на полицию

Балерина Анастасия Волочкова завершила свой отпуск в полиции из-за нарушения масочного режима в самолете. Она начала пререкаться с экипажем и оказалась в отделении полиции, передает ТАСС.

Сотрудники полиции задержали артистку и ее спутника в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли с Мальдивских островов. Поводом для вызова наряда стан скандал, устроенный балериной из-за нежелания носить защитную маску на борту самолета. Другие пассажиры рассказали, что Волочкова весь полет пререкалась с экипажем.

Спутник балерины Сергей рассказал, что бортпроводник подошел, когда артистка пила кофе, поэтому маска у нее была спущена на подбородок.

После пяти часов в отделении полиции они вместе с Волочковой записали видеообращение, в котором заверили поклонников артистки, что у нее все хорошо. Балерина пригрозила подать в суд на бортпроводника, поскольку пострадала ее деловая репутация.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»