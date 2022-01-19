Закатившую пьяный скандал в самолете Волочкову могут арестовать на 15 суток

Правоохранители составили на Анастасию Волочкову два административных протокола после задержания в аэропорту Шереметьев по возвращении с отдыха на Мальдивах. По данным полиции, балерина устроила пьяный скандал на борту самолета, а также находилась без маски. Ей может грозить арест до 15 суток и штраф на 30 тыс. рублей.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО, Волочкова, согласно показаниям бортпроводников, находилась в самолете в нетрезвом виде, нецензурно ругалась, «чем нарушала общественный порядок», и отказывалась надевать маску.

Когда ее доставили в дежурную часть полиции, она вела себя «неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей». Состояние алкогольного опьянения у нее было выявлено по результатам медицинского освидетельствования, отметили в управлении.

В отношении Волочковой составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП) и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (ст. 20.6.1 КоАП), передает «Интерфакс».

По факту оскорбления правоохранителей собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе.

По вмененным балерине статьям предусматривается наказание в виде ареста до 15 суток и штрафа до 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем в Шереметьево из Мальдив, из-за нежелания носить защитную маску на борту лайнера. Другие пассажиры рассказали, что балерина весь полет пререкалась с бортпроводниками. Для урегулирования конфликта экипажу пришлось обратиться за помощью к полиции.

Сама Волочкова назвала произошедшее провокацией. Спутник балерины Сергей рассказал, что бортпроводник подошел, когда артистка пила кофе, поэтому маска у нее была спущена на подбородок. Балерина намерена подать иск на бортпроводника, вызвавшего полицию, поскольку пострадала ее деловая репутация.

Москва, Наталья Петрова

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