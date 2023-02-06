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Понедельник, 6 февраля 2023, 10:41 мск

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Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, ДТП с участием Шварценеггера произошло в Лос-Анджелесе. Женщина на велосипеде резко свернула перед внедорожником, за рулем которого был актер.

Несмотря на то, что скорость была невысокая, велосипедистка получила травмы и была госпитализирована. В настоящий момент ее состояние оценивается как стабильное.

Виновник аварии забрал поврежденный велосипед и отвез его в ремонтную мастерскую. Представители Шварценеггера и полицейские официальных комментариев по поводу этого инцидента не давали.

Это уже вторая авария с участием бывшего губернатора Калифорнии за последний месяц. 22 января Арнольд Шварценеггер столкнулся с легковушкой неподалеку от своего дома. В результате машина актера заехала на крышу другого авто. Сам Шварценеггер не пострадал, однако удар был такой сильный, что в машине сработали подушки безопасности.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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