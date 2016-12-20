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Общество

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Публикации за 20.12.16

Известному блогеру Алексею Кунгурову дали реальный срок за пост о Сирии / Суд признал активиста виновным в оправдании терроризма

Известному блогеру Алексею Кунгурову дали реальный срок за пост о Сирии Суд признал активиста виновным в оправдании терроризма

Выездная коллегия Приволжского окружного военного суда в Тюмени сегодня вынесла приговор по делу известного политтехнолога, публициста и блогера Алексея Кунгурова. Активист был признан виновным в оправдании терроризма и приговорен к 2 годам колонии-поселения.

Поводом для уголовного дела, возбужденного в марте этого года, стала публикация в Живом Журнале материала о Сирии под заголовком «Кого на самом деле бомбят путинские соколы» об участии российских ВКС в военной операции в этой арабской стране. Кунгурова обвиняли по ч.1 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), сообщил «Медиазоне» его адвокат Александр Зырянов.

Экспертиза признала, что в своем посте в ЖЖ блогер оправдывал действия боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Кунгуров свою вину отрицает.

Ранее активист в свое блоге отмечал: «Некоторые эксперты» из правоохранительных органов посчитали, что в публикации содержатся «призывы к осуществлению террористической деятельности». А «публичным одобрением» видимо следует считать констатацию того факта, что значительная часть суннитского населения Ирака и Сирии поддерживает ИГ (запрещена в РФ). Маразм какой-то выходит: поддерживает игиловцев суннитское население, а отдуваюсь я».

С 16 июня Кунгуров находился под арестом. Рассмотрение дела Кунгурова началось на прошлой неделе и проходило в закрытом режиме.

Тюмень, Светлана Петрова

Тюмень. Другие новости 20.12.16

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